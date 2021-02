Während das Veranstaltungsleben in den vergangenen Monaten zwangsläufig darniederlag und auch aktuell auf Sparflamme läuft, hat der Verkehrsverein Herten (VVH) seine Aktivitäten sogar verstärkt.



In seinem Jahresrückblick wies Vorsitzender Michael Polubinski darauf hin, dass statt des traditionellen Nikolaus Umzuges der Heilige Mann an drei Tagen interessierte Kindergärten besucht hat.

In Partnerschaft mit dem Innenstadtbüro, Kindergärten und der Grundschule Herten-Mitte hat der VVH im Dezember außerdem zum zweiten Mal die Tannenbaum-Schmückaktion in der Innenstadt organisiert.

Mit Blick auf die Pandemie hat der VVH unter dem Motto „Hertener Quarantöne“ zum ersten Mal mit jungen Hertener Künstlern ein Streaming Konzert in der Schwarzkaue erprobt.

Vorstandsmitglied Numan Terzi zeigte sich über den Zuspruch beim jungen Publikum höchst erfreut: „Rund 4.000 Klicks haben uns überwältigt.“ Geschäftsführer Jochen Klewin bedankte sich bei Andreas Weidner und Jan Meiners vom „Klub Schlägel & Eisen“ für die „großartige Zusammenarbeit, die den Erfolg erst ermöglicht hat“.

Auf der Höhe der Zeit

Der VVH hat die vergangenen Monate genutzt, um sich in der Kommunikation besser aufzustellen. Vorsitzender Michael Polubinski: „Vorstandskollege Bernhard Felling und ich sind in der komfortablen Situation, mit Jochen Klewin, Patrick Melzer und Numan Terzi zupackende junge Leute im Vorstand zu haben.

Sie sichern uns, dass der 109 Jahre alte VVH auf der Höhe der Zeit bleibt.“ So ist der Verein aktuell in Facebook-Aktivitäten eingestiegen.

Der Vorstand hofft, bewährte Veranstaltungen wieder unterstützen zu können.

Schmerzlich hat der VVH den „Adventstreff“ vermisst, den Christoph Ules in den letzten Jahren so liebevoll organisiert hat. Hier hat der Vorstand bereits die Zusage für die diesjährige Auflage im Dezember gegeben.