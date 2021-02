Die aktuelle Corona-Zeit lässt zwar kaum persönliche Treffen oder gemeinsame Aktivitäten zu, dennoch rücken alle Menschen in dieser Phase ein wenig mehr zusammen und man spürt in vielen Bereichen die Hilfsbereitschaft untereinander.



So hat sich auch die Altherren-Mannschaft des SC Herten Gedanken gemacht, ob und wie man in der für viele lokale Einrichtungen und Unternehmen schweren Situation unterstützen kann. „Unsere Mannschaftskasse ist gut gefüllt, wir können aber aktuell weder gemeinsame Aktivitäten durchführen, noch bei ein oder zwei Getränken nach dem Training zusammensitzen und das Geld in der Gemeinschaft ausgeben“, so Holger Dortmann, Verantwortlicher der Altherren-Riege. „Wir hatten dann die Idee Hertener Einrichtungen wie das St. Antonius-Haus und die Tiertafel zu unterstützen. Das Ganze war schnell einstimmig beschlossen und wir hoffen und freuen uns hier ein wenig helfen zu können“, berichtet Dortmann weiter. Auch die Verantwortlichen der beiden Einrichtungen zeigten sich angetan von der Unterstützung der Alt-Löwen in Höhe von jeweils 500 Euro: “Wir freuen uns sehr über die Aktion der Alten Herren und können Unterstützung eigentlich jederzeit gut gebrauchen – denn irgendetwas wird hier und da immer benötigt.“, so die Geschäftsführerin des St. Antonius-Haus, Christina Düllmann. Und auch Elke Fischer, zweite Vorsitzende der Tiertafel freute sich darüber, dass man von der Spende „viele Näpfe füllen wird. Gerade in der aktuellen Zeit sind solche Spenden natürlich sehr hilfreich“. Die Fußballer als auch die beiden Verantwortlichen der Hertener Einrichtungen waren sich einig darüber, den Kontakt auch künftig aufrecht zu halten um vielleicht auch in Zukunft gemeinsame Projekte zu realisieren. Wer auch unterstützen möchte, kann sich im Internet unter https://www.antonius-haus-herten.de/ und https://www.tiertafelherten.de/ informieren und Kontakt aufnehmen.