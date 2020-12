Es heißt Abschied nehmen. Nach sage und - vor allem - schreibe erscheint jetzt die 135. Ausgabe des Stadtteil-Infos Herten-Süd. Sie ist gleichzeitig die letzte. Klar, dass sich die Info-Redakteure nach 36 Jahren mit etwas Wehmut von ihren Lesern verabschieden. Zum festen Redaktionsteam gehörten zuletzt Heiko Paul Baron, Ralph Bernatz, Lothar und Heinz-Dieter Busch, Rudi Conzen, Helmut Haupt, Hans-Jürgen Mrotz, Rudolf Müller.



Auf 28 Seiten geht es in der letzten Nummer wieder um das, was die Ausgaben in all den Jahren ausmachte. Es geht um den Stadtteil Herten-Süd, um die einstige Heide im Süden der ehemaligen Bergbaustadt. Es geht um Orte, um Traditionen, um Entwicklungen, um Veränderungen, um Ideen, um den ein oder anderen kritischen Blick, um Vereine, um Baustellen und immer um Menschen und die Vielfalt, die den Süden so lebenswert macht.

Im Laufe der Jahre gab es kaum ein Thema, das von der Info-Redaktion nicht auf die eine und andere Art aufgenommen wurde. Berichte wurden gründlich recherchiert, waren ausgewogen und immer fair. Themen wurden zwar auch von einzelnen Redakteuren erarbeitet, aber immer im Redaktionsteam beraten und abgestimmt. Das Stadtteil-Info war und ist ein echtes Gemeinschaftsprodukt. Eine Zeitung von Bürgern für Bürger.

Natürlich fehlen in der letzten Nummer auch die Grußworte nicht. Neben Altbürgermeister Prof. Dr. Uli Paetzel bedanken sich auch der Neue an der Spitze der Stadt Matthias Müller, die VHS-Leiterin Monika Engel, der ehemalige Chef der Hertener Allgemeinen, Gregor Spohr und viele andere bei der Info-Redaktion und bringen ihre persönliche Anerkennung für das umfangreiche ehrenamtliche Engagement zum Ausdruck. Die Info-Redaktion bedankt sich bei der Stadt Herten, die dieses besondere Projekt über all die Jahre möglich gemacht hat und insbesondere bei der Stadtdruckerei, die für das Layout und den Druck verantwortlich zeichnet, sowie beim Kulturbüro, dessen Mitarbeiter die Arbeit der Redaktion immer konstruktiv begleitet haben.

In der letzten Ausgabe der Stadtteil-Zeitung sind die Busse der Vestischen Straßenbahnen, der Umbau der Emscher und ihrer Bäche in Herten-Süd, eine Bar unter Tage, der erblühte Süden in einer Nachbetrachtung, Andreas Dickel als Süder Marke und die Kicker vom Katzenbusch thematische Schwerpunkte. Schließlich geht es auch noch um Tilda, Abby und Frieda, die in Süd Schule machen. Wie in den vorangegangenen 134 Ausgaben fehlen auch diesmal die beliebten Rezepte und Rätsel nicht. Die Info-Redaktion bedankt sich auch bei allen Lesern und wünscht eine schöne Zeit bei der Lektüre des letzten Heftes, das an den bekannten Stellen im Stadtteil kostenlos ausliegt. Aber auch in Herten-Mitte im Rathaus oder im Glashaus sowie in Westerholt, Scherlebeck, Langenbochum und Disteln erhältlich ist.

In Zusammenarbeit mit dem RDN-Verlag von Gregor Spohr und Stefan Prott werden zur Zeit alle in den Jahren 2005 bis 2020 erschienenen Artikel zu einem dritten Band "Leben auf der Heide Herten-Süd - Unsere Heimat" zusammengefasst. Das Buch kommt am Freitag, 29. Januar 2021 für 20 Euro in den öffentlichen Verkauf. In Kombination mit dem Band 2 zusammen für nur 25 Euro.

Ab sofort können Sie das Buch „Leben auf der Heide Herten-Süd - Unsere Heimat" Teil 3, im Kulturbüro bei Gabriela Geisler reservieren. (Tel. 02366 303-232 oder per E-Mail: g.geisler@herten.de). Auf besonderen Wunsch bekommen sie nach Überweisung der Kaufsumme eine Gutscheinkarte zugeschickt. T