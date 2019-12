Europaquizgewinnerinnen und -gewinner besuchen Arras Trotz Regenwetter viele positive Eindrücke

Herten, Arras, die Küste – Die Siegerteams des Europaquizes aus den Jahren 2018 und 2019 lösten ihren Gewinn ein und fuhren in der vergangenen Woche für ein paar Tage in die französische Partnerstadt Arras. Begleitet wurden die elf Schülerinnen und Schüler des Städtischen Gymnasiums und der Willy-Brandt-Schule von der Städtepartnerschaftsbeauftragten Hanna Boßle und der Lehrerin des Städtischen Gymnasiums Stefanie Hülskemper. Auch ein Tagesausflug an die Küste stand auf dem Programm.

Am ersten Tag der Reise haben die Schülerinnen und Schüler gemeinsam zu Mittag gegessen und sich im Anschluss mit Jugendlichen aus Arras getroffen. Eine Runde Bowling hat den ersten Tag abgerundet. Für den zweiten Reisetag stand eine Rundfahrt an der Küste auf dem Programm. Von Calais über Wimereux bis nach Boukogne-sur-Mer. Im Anschluss ging es zurück nach Arras. Da hatten die Schülerinnen und Schüler dann die Gelegenheit gemütlich eine Runde über den Weihnachtsmarkt zu bummeln.

Den Abschlusstag in Arras gestaltete die Gruppe mit einem Besuch im Rathaus. Die Europaquizgewinnerinnen und -gewinner konnten sich den Rathausturm ansehen und die Boves, die unterirdischen Gänge des Rathauses, erkunden. Nach einem letzten gemeinsamen Mittagessen trat die Gruppe dann die Heimreise nach Herten an. Das Wetter meinte es nicht besonders gut mit der Reisegruppe, doch die vielen positiven Eindrücke ließen die starken Regenfälle in den drei Tagen schnell vergessen.