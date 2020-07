Es war schon abzusehen, das achte Kreidler-Treffen auf Zeche Ewald muss aufgrund der Coronalage verschoben werden.



Die gute Nachricht: ein neuer Termin steht bereits fest. Am Samstag, 29. August 2021 soll das Zusammenkommen der Leichtkrafträder-Freunde stattfinden. Dann mit einem ergänzenden Oldtimer-Teilmarkt von Privatpersonen. Die kompletten Einnahmen der Standgebühren wird dann dem Ambulanten Kinderhospiz Recklinghausen zugutekommen.

Moped-Liebhaber, die auch so etwas an das Hospiz spenden möchten, können dies tun und einen Betrag an Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden, IBAN: DE54 4625 0049 0018 0003 72 mit dem Verwendungszweck "JE´s Kreidler-Treff Ruhrpott" überweisen. Jeder Euro zählt.