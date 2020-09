Für Björn Breuer, Lukas Höltmann, Lea Ribbehegger, Marcel Matejka, Lukas Nadstawski, Tim Räuker und Marie Burghauve hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Die Sieben sind die neuen Azubis bei den Hertener Stadtwerken und im Freizeitbad Copa Ca Backum und haben vor Kurzem ihre Ausbildung angefangen.

Bereits seit 1. August ist Björn Breuer im Copa Ca Backum im Einsatz. Am 1. September startete die Ausbildungszeit für Lea Ribbehegger und Lukas Höltmann in der Stadtwerke-Verwaltung.

Auch für Lukas Nadstawski und Tim Räuker begann die Ausbildungszeit Anfang September. Im Rahmen einer Verbundausbildung mit der Uniper Kraftwerke GmbH erlernen sie die Fertigkeiten eines Anlagenmechanikers für Rohrsystemtechnik. Ebenfalls am 1. September startete für Marie Burghauve und Marcel Matejka die Lehrzeit. Marie Burghauve lässt sich bei den Stadtwerken zur Mediengestalterin ausbilden und Marcel Matejka unterstützt ab sofort das ITK-Support-Team der Hertener Stadtwerke und erlernt das Berufsbild des Fachinformatikers für Systemintegration.