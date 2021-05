Auf dem Parkplatz am der Walder Straße in Hilden ist es am Dienstagabend, 25. Mai, gegen 20.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Die Fahrerin eines blauen Pkw hat dort ihr Fahrzeug gewendet und ist dabei mit einem 35-jährigen Hildener kollidiert, der mit dem Fahrrad unterwegs war. Anschließend erkundigte sie sich nach dem Befinden des Mannes, der angab, dass alles in Ordnung sei. Erst später habe er bemerkt, dass die Vorderbremse seines Rades defekt sei und er leicht verletzt wurde. Daher wird die Frau gebeten, sich bei der nächsten Polizeiwache zu melden.

Der 35-Jährige konnte die Fahrerin wie folgt beschreiben:

ca. 1,70 m groß

schlank

blonde Haare

Brille

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Telefonnummer (02103) 898-6410 entgegen.