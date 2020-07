"Falsche Polizeibeamte" haben am vergangenen Mittwoch, 29. Juli, eine 83-jährige Hildenerin betrogen. Zwei Männer hatten sich als Polizeibeamte ausgegeben und sich Zugang zur Wohnung der Seniorin verschafft, aus der sie Schmuck und Bargeld entwendeten.

Gegen 17 Uhr erwarteten zwei unbekannte Männer die 83-jährige Hildenerin an ihrer Haustür. Sie gaben sich als Polizisten aus und teilten ihr mit, dass in ihre Wohnung eingebrochen worden sei. Sie erschlichen sich so das Vertrauen der Seniorin, die anschließend die falschen Polizisten in ihre Wohnung ließ, um den vermeintlichen Tatort in Augenschein nehmen zu können. Während einer der Täter die an Demenz erkrankte Dame in ein Gespräch verwickelte, entwendete der andere Geld und Schmuck in derzeit noch unbekannter Höhe.

Tochter informiert

Nachdem die Männer die Wohnung verlassen hatten, informierte die 83-Jährige ihre Tochter, die den Diebstahl feststellte und die Polizei informierte.

Einer der Täter war circa 20 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß. Der Mann mit sehr schlanker Figur trug kurze schwarze Haare und sprach Hochdeutsch. Der zweite Täter war circa 30 Jahre alt, von sehr dicker Statur und hatte ganz kurze dunkle Haare. Beide Täter sollen mit einer kurzen Hose und einem T-Shirt bekleidet gewesen sein.

Zeugen gesucht

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich Hilden-Nord gemacht haben, oder möglicherweise Angaben zur Identität, Herkunft oder Verbleib der Tatverdächtigen tätigen kann, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei unter Telefon (02103) 898 6410 in Verbindung zu setzen.