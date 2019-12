Am Samstagabend, 21. Dezember, nutzten in der Zeit von 18.10 Uhr bis 20.15 Uhr ein oder mehrere Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner.

Nach Angaben der Polizei brachen sie in ein Haus an der Brucknerstraße in Hilden ein. Um ins Innere zu gelangen, brachen sie eine hölzerne Eingangstüre mit Werkzeuggewalt auf.. Was aus dem betretenen und durchsuchten Haus verschwand, steht aktuell noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon (02103) 898-6410, jederzeit entgegen. Die Polizei bitte alle Hildener, Im Verdachtsfall einer aktuellen Tat wählen Sie die Rufnummer 110 zu wählen, um Täter möglichst auf frischer Tat zu ertappen.