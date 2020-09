Am Freitagmittag, 28. August, kam es auf einem Parkplatz an der Elberfelder Straße in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die Halterin eines schwarzen Fiat 500 L parkte ihr Fahrzeug gegen 12:30 Uhr auf dem Parkplatz an der Hundewiese am "Jaberg". Gegen 13.30 Uhr kehrte sie zu ihrem schwarzen Fiat mit Kölner Städtekennung (K-) zurück und fuhr zur ihrer Wohnanschrift. Erst hier stellte sie einen frischen Unfallschaden am hinteren rechten Kotflügel fest. Der Schaden kann, nach ihren Angaben, nur während des Parkvorgangs an der Hundewiese entstanden sein.

Neben dem Fiat soll während der Parkzeit ein blaues Fahrzeug abgestellt gewesen sein. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte blauer Fremdlack gesichert werden. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf mehrere hundert Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Telefonnummer (02103) 898-6410 entgegen.