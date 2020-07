In der Zeit von Donnerstag, 23. Juli, 18.20 Uhr, bis Freitag, 24. Juli, 10.20 Uhr, ereignete sich an der Straße Holbeinweg in Hilden in Höhe der Hausnummer 4 eine Verkehrsunfallflucht.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte hierbei augenscheinlich mit seinem Fahrzeug die an der Grundstücksgrenze des Einfamilienhauses angebrachte Mauer neben der Garagenzufahrt. Das teilt die Polizei mit. Ein Teil der Mauer wurde hierbei in Richtung des Gartengrundstücks gedrückt und beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. An der Mauer konnten im Rahmen der Tatortaufnahme Lackrückstände gesichert werden, welche vermutlich vom Unfallverursacher stammen, der sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, vom Unfallort entfernte.

Am Montagvormittag, 27. Juli, gegen 11.30 Uhr, bemerkte die Anwohnerin eines Grundstücks an der Einmündung Karnaper Straße / Schürmannstraße einen frischen Unfallschaden an ihrem Gartenzaun. Ein Zaunpfosten war durch die Kollision mit einem derzeit unbekannten Fahrzeug herausgebrochen und beschädigt worden. Die Schadenshöhe wird auf wenige hundert Euro geschätzt. Die Anwohnerin gab an, dass der Zaun am Samstagnachmittag, 25. Juli, gegen 17 Uhr, noch unbeschädigt gewesen sei. Wer in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagvormittag den Zaun beschädigt hat, ist derzeit unklar. Der Unfallverursacher entfernte sich augenscheinlich von der Örtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon (02103) 898-6410, jederzeit entgegen.