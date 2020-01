Am Montag, 20. Januar, kam es auf der Baustraße in Hilden, auf Höhe der Zufahrt zum Park&Ride-Parkplatz "Am Lindenplatz" zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines 10-Jährigen.

Nach eigenen Angaben befuhr dieser, gegen 7.15 Uhr, die Baustraße in Fahrtrichtung Richrather Straße. Als er die Zufahrt zum Parkplatz passierte, bog ein Fahrzeug in die Zufahrt zum Parkplatz ein und touchierte den 10-jährigen Tretrollerfahrer am Knöchel. Er wurde hierbei leicht verletzt. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten und eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise auf das Fahrzeug sowie den Fahrer liegen derzeit nicht vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon (02103) 898-6410, jederzeit entgegen.