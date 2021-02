Wahrscheinlich durch eine zur Lüftung auf Kipp gestellte und damit beim Verlassen des Hauses unverschlossen zurückgelassene Balkontüre gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Straftäter am Donnerstagabend des 18. Februar, in der Zeit zwischen 21 und 22 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der St.-Konrad-Allee in Hilden.

Aus einem delikttypisch durchsuchten Wohnraum verschwand Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Scheinbar unbemerkt von anderen Hausbewohnern und Nachbarn wurde der Tatort offenbar betreten und später auch wieder verlassen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Telefonnummer (02103) 898-6410 entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat rät die Polizei die 110 zu wählen.