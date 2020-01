Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag, 12. Januar, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Kosenberg eingebrochen. Das teilt die Polizei mit.

Im Tatzeitraum zwischen 17.30 Uhr am Samstag, 11. Januar, und 1.50 Uhr am Sonntag, 12. Januar, hebelten die Täter dazu ein Schlafzimmerfenster im Erdgeschoss auf und verschafften sich so gewaltsam Zutritt in die Wohnung. Diese durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.