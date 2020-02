Am heutigen Dienstagmorgen, 4. Februar, bemerkten Zeugen um 01.18 Uhr zwei Männer auf der Wehrstraße in Hilden, die sich in verdächtiger Art und Weise vor einem dortigen Fahrradgeschäft in Höhe der Hausnummern 3-5 aufhielten.

Der Verdacht der aufmerksamen Zeugen bestätigte sich sehr schnell, als man das laute Klirren von Glas aus dieser Richtung wahrnahm.

Die zwei noch unbekannten Männer hatten zu diesem Zeitpunkt ein Fenster des Geschäftes mit einem aus der Straße ausgehobenen Gully-Deckel beworfen und dadurch zerstört. Die entstandene Öffnung in der Scheibe nutzte einer der beiden Männer, um in den Verkaufsraum des Händlers einzusteigen, offenbar gezielt zwei besonders hochwertige Elektro-Mountainbikes mit Carbon-Rahmen auszuwählen und diese nacheinander an den wartenden Komplizen vor dem Geschäft hinauszureichen.

Nach nur zwei Minuten entkamen die beiden Diebe dann auf den zwei gestohlenen Profi-Bikes der Marke KTM. Diese Fahrräder der Typen Macina Prowler Prestige und Master haben zusammen einen Verkaufswert von rund 13.000,- Euro.

Flucht in Richtung Stadtpark

Ein Zeuge rief den in Richtung Stadtpark flüchtenden Einbrechern noch hinterher, was von einem der flüchtigen Diebe nur mit einer entgegneten wüsten Beschimpfung quittiert wurde. Die vorbildlichen Zeugen alarmierten sofort die örtliche Polizei. Dennoch konnten die auf den zwei Fahrrädern flüchtigen Straftäter auch im Zuge intensiver polizeilicher Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.

Die zwei Einbrecher werden von den Zeugen wie folgt beschrieben:

- beide männlich

- maximal 27 Jahre alt

- zwischen 160 und 170 cm groß

- dunkel bekleidet, dunkle Kapuzen

- einer trug zudem eine dunkle Mütze

- einer reagierte auf Anruf in deutscher Sprache mit polnisch klingendem Akzent

Neben dem hohen Beuteschaden entstand am Tatort zusätzlich auch noch erheblicher Sachschaden an der Schaufensterscheibe sowie am Inventar des Geschäftes in einem Wert von mehr als 1.000,- Euro.

Polizei sucht Zeugen

Bisher liegen der Hildener Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib der beiden beschriebenen Einbrecher oder zum Verbleib der zwei erbeuteten Fahrräder vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Hilden, Telefon (02103) 898-6410, jederzeit entgegen.