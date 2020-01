In der Zeit von Samstag, 18. Januar, gegen 14.30 Uhr, bis Dienstag, 21. Januar, gegen 09 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang noch unbekannte Täter in ein Friseurgeschäft an der Schulstraße in Hilden ein.

Sie manipulierten das Schloss der Eingangstür und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Der Beute- und Sachschaden beläuft sich auf wenige Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon (02103) 898-6410, jederzeit entgegen.