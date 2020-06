Den Geschäftsschluss einer Firma an der Straße Zur Verlach nutzten wahrscheinlich gleich mehrere bislang noch unbekannte Einbrecher zum Einstieg in die Verkaufs- und Geschäftsräume eines Baufachhändlers.

Täter hebeln Fenster auf

Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangte man in der Zeit vom Mittwoch, 17. Juni, 17 Uhr, bis zum Donnerstagmorgen, 18. Juni, 6.50 Uhr, in die verschlossenen Firmenräume. Vom delikttypisch durchsuchten Tatort verschwanden zusammen mit den Tätern mehrere Maschinen, Werkzeuge, Bau- und Messgeräte sowie diverse andere Materialien, in noch nicht genau beziffertem Gesamtwert. Hinweise auf ein zum Abtransport der Beute benutztes Täterfahrzeug gibt es bisher nicht. Der Versuch, ebenfalls einen größeren Tresor der Firma abzutransportieren und zu entwenden, misslang ganz augenscheinlich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon (02103) 898-6410 entgegen.