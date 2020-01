Am heutigen Freitagmorgen, 3. Januar, kam es in der Zeit zwischen 9.30 und 12.30 Uhr es nach Angaben der Eigentümer zu einem Tageswohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus an der Kolpingstraße in Hilden.

Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner, um scheinbar unbemerkt von Nachbarn oder anderen Hausbewohnern einen Balkon der Wohnung zu erklettert und durch die dortige Balkontüre einzudringen. Aus dem Schlafzimmer der Wohnung verschwand nach ersten Erkenntnissen Goldschmuck in noch nicht genau bekanntem Gesamtwert.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall sollte immer die 110 gewählt werden.