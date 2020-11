Am Dienstag, 24. November, kam es auf der Straße "Tucherweg" in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die Halterin eines grauen Kia Ceed hatte ihr Fahrzeug gegen 7.30 Uhr am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung "Hummelsterstraße" abgestellt. Als sie gegen 17 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der vorderen linken Fahrzeugfront fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf mehrere hundert Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Telefonnummer (02103) 898-6410 entgegen.