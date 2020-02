Eine Fahrzeugkontrolle am gestrigen Donnerstagabend, 27. Februar, erbrachte gleich eine Vielzahl an strafrechtlichen Verstößen: Nicht nur der 31-Jährige Fahrzeugführer wurde wegen des Verdachts des illegalen Aufenthaltes festgenommen, auch sein Fahrzeug wurde wegen ungeklärter Eigentumsverhältnisse sichergestellt.

Die am Smart fortwo angebrachten Kennzeichen wurden ebenfallssichergestellt: Sie waren entstempelt und auf ein anderes Fahrzeug ursprünglich zugelassen gewesen.

Zeugen wunderten sich

Gegen 20.15 Uhr fiel einem aufmerksamen Zeugen das entstempelte Kennzeichen an dem vor ihm fahrenden Smart auf. Der Zeuge informierte unmittelbar die Polizei und teilte den Beamten den Standort des vorausfahrenden Fahrzeuges mit. Auf dem Comeniusweg konnten die Beamten den 31-Jährigen mit seinem Smart anhalten und kontrollieren. Der Fahrzeugführer konnte weder einen Eigentumsnachweis zu dem Smart vorweisen, noch konnte er den Namen des Eigentümers benennen. Wer die entstempelten Kennzeichen, zugelassen auf einen Citroen Berlingo, an dem Smart angebracht hat, konnte der 31-Jährige ebenfalls nicht sagen.

Unterschiedliche Zulassungsbescheinigungen

In dem Smart konnten weiterhin vier unterschiedliche Zulassungsbescheinigungen aufgefunden werden, deren Existenz der Fahrer nicht erklären konnte. Weitere Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Fahrzeugführer weder eine gültige Aufenthaltserlaubnis noch eine Fahrerlaubnis vorweisen konnte.

Kein Visum

Obwohl der 31-Jährige sich bereits seit über einem Jahr nachweislich in Deutschland aufhält, konnte er kein Visum noch eine sonstige Aufenthaltsgestattung vorweisen. Wegen des Verdachts des illegalen Aufenthaltes wurde er vorläufig festgenommen und an das zuständige Ausländeramt übergeben. Der Smart wurde zur Eigentumssicherung, die Kennzeichen sowie die im Smart aufgefundenen Zulassungsbescheinungen zur Beweissicherung sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zu den einzelnen Straftatbeständen dauern derzeit noch an.