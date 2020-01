In der Nacht vom Dienstag, 21., , 20 Uhr, bis zum Mittwochmorgen, 22. Januar, 8.45 Uhr, nutzten ein oder mehrere bislang noch unbekannte Straftäter den Ladenschluss eines Friseurs an der Mittelstraße in Hilden.

Durch eine gewaltsam aufgehebelte Eingangstüre, im Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses mit der Hausnummer 86, gelangte man scheinbar unbemerkt von Hausbewohnern oder anderen Zeugen in das Geschäftslokal. Aus der unverschlossenen Kasse des Friseurs entwendeten der oder die Einbrecher darin bei Geschäftsschluss belassenes Wechselgeld im Wert von etwa 50,- Euro. Zudem verschwanden aus dem Salon aber auch mehrere Spardosen des Personals, in denen sich gesammelte Trinkgelder von Kunden in nicht bekanntem Wert befanden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon (02103) 898-6410, jederzeit entgegen.