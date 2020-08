In der Zeit von Freitagnachmittag, 31. Juli, 22 Uhr, bis Montagmorgen, 3. August, 7.20 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in Büroräumen am Markt in Hilden.

Unbekannte Täter hebelten hierzu ein Kellerfenster gewaltsam auf und drangen so in das Gebäude und in Büros auf mehreren Etagen ein. Er oder sie durchsuchten die Büroräume und entwendeten dort diverse Papiere, darunter auch Bankkarten. Vermutlich auf dem Einstiegsweg verließen er oder sie die Tatörtlichkeit und flohen unerkannt in unbekannte Richtung.

