Am Samstagnachmittag, 11. Januar, versuchten zwei Männer Waren im Wert von circa 380 Euro mit einem eigens zu diesem Zweck umgebauten Kinderwagen aus einem Bekleidungsgeschäft zu entwenden. Noch während eine aufmerksame Angestellte die Polizei informierte, flohen die Männer. Den Kinderwagen ließen sie mitsamt Tatbeute zurück.

Gegen 15 Uhr hatte eine Angestellte eines Bekleidungsgeschäftes an der Mittelstraße 29-33 beobachtet, wie zwei Männer Kinderbekleidung in einem mitgeführten Kinderwagen verstauten. Mehrere - augenscheinlich zu den Männern dazugehörende - Kleinkinder lenkten in dieser Zeit eine weitere Angestellte ab, in dem sie mit weiteren Waren durch den Laden liefen und diese an unterschiedlichen Orten ablegten. Als die aufmerksame Angestellte die Polizei informierte, flohen die Männer mit den Kindern aus den Geschäftsräumen in unbekannte Richtung. Den Kinderwagen ließen sie - mitsamt der Beute - zurück.

Die Polizeibeamten konnten bei der Sicherstellung des Wagens feststellen, dass dieser - aufgrund eines Umbaus - augenscheinlich ausschließlich für Ladendiebstähle genutzt wird. Der Kinderwagen wurde sichergestellt, die Beute konnte noch vor Ort an das Bekleidungsgeschäft wieder ausgehändigt werden.

Personenbeschreibung der beiden Männer:

- beide etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß

- einer trug eine dunkle Jacke sowie eine Kappe

- der andere trug eine khakifarbene Jacke, hatte blonde Haare

sowie "Airpods" in den Ohren

- beide Männer hatten ein "osteuropäisches Erscheinungsbild"

Beschreibung der begleitenden Kinder:

- drei Jungen im Alter von etwa 6 bis 8 Jahren

- zwei Mädchen im Alter von etwa 1 bis 3 Jahren

- bei den Kindern war auch eine Frau, welche ein Kopftuch trug

Die Polizei fragt: Wem ist eine solche Personengruppe am Samstag in der Hildener Innenstadt aufgefallen oder kennt vielleicht sogar die Täter? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103898-6410 entgegen.