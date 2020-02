Die Polizei teilt mit, dass nach ihrer Schätzung rund 15.000 Zuschauer den Hildener Rosenmontagszug. Der startet pünktlich um 14.11 Uhr am Lindenplatz und schlängelte sich dann in Richtung Hildener Innenstadt. "Dabei kam es leider zu einigen Störungen und mehreren Polizeieinsätzen", heißt es in einer Meldung der Polizei. "Insgesamt wurden acht Personen, darunter zwei Polizeibeamte, bei körperlichen Auseinandersetzungen verletzt."

Innerhalb der Glasverbotszone "Am Hagelkreuz" versammelten sich rund 400 Jugendliche. Aufgrund der anwesenden Securitykräfte sowie Raumschutzkräften der Polizei kam es dort zu keinen besonderen Vorkommnissen.

Anders sah dies an der nahegelegenen Schulstraße aus, wo sich rund 200 Jugendliche aufhielten und Alkohol konsumierten. In diesem Bereich wurden bei körperlichen Auseinandersetzungen zwei Personen leicht verletzt - sie benötigten jedoch keine ärztliche Behandlung. Insgesamt fünf Beteiligte erhielten vor Ort von den Einsatzkräften der Polizei daraufhin einen Platzverweis. Zwei Hildener (25 und 23 Jahre alt) wollten diesen Platzverweisen nicht Folge leisten. Stattdessen beleidigten sie die Beamten, woraufhin die Polizisten die beiden Störer zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam nehmen wollten. Dabei leisteten die beiden jungen Männer derart Widerstand, dass zwei Polizistinnen leicht verletzt wurden - sie konnten ihren Dienst jedoch fortführen.

Auch im Bereich des Bahnhofs Hilden-Süd kam es aus einer Gruppe heraus zu einem Körperverletzungsdelikt. Zwei leicht verletzte junge Männer mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, das sie nach einer ambulanten Behandlung jedoch wieder verlassen konnten. Ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Auch er war leicht verletzt, benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.