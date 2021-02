Am Donnerstag, 18. Februar, ereignete sich gegen 10.40 Uhr eine Unfallflucht an der Hochdahler Straße in Hilden.

Dort war zur Unfallzeit ein Rettungswagen Mercedes Vito unterwegs, der die Straße einsatzmäßig in Richtung Erkrath befuhr. In Höhe einer Tankstelle an der Hausnummer 127 kam dem Rettungswagenfahrer nach eigenen Angaben ein weißer SUV oder Kleintransporter entgegen, der auf seiner Fahrspur sehr weit links in Richtung Innenstadt gelenkt wurde. Deshalb kam es zur Kollision der beiden linken Außenspiegel. Dabei wurde mindestens der Außenspiegel am Rettungswagen so stark beschädigt, dass daran ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mindestens 250 Euro entstand. Zu einer Schadensregulierung kam es nicht. Der Fahrer oder die Fahrerin des weißen Fahrzeugs meldete seine Unfallbeteiligung nicht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Telefonnummer (02103) 898-6410 entgegen.