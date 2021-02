Über dem Stadtgebiet steht eine schwarze Rauchwolke. Eine große Werkzeugfabrik an der Heinrich-Hertz-Straße in Hilden steht in Flammen. Die Feuerwehr spricht von einem Vollbrand.

Das Feuer ist am 14.02.2021 gegen 16.30 Uhr ausgebrochen. Die gesamte Hildener Feuerwehr ist im Einsatz und wird durch Wehren aus umliegenden Städten unterstützt.

Über die Brandursache kann die Feuerwehr aktuell noch nichts sagen.

Das Gebiet ist weiträumig abgesperrt. Feuerwehr und Polizei bitten die Umliegenden Anwohner zu Hause zu bleiben und Fenster sowie Türen zu schließen