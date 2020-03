In der Nacht zu Donnerstag, 12. März hat in Hilden ein bislang unbekannter Mann einen 51 Jahre alten Solinger mit einer bislang nicht näher definierten Schusswaffe bedroht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Um kurz vor Mitternacht meldete sich der 51-jährige Solinger telefonisch bei der Polizei. Der Mann gab an, als Wachmann auf einem Firmengelände an der Max-Volmer-Straße seiner Arbeit nachgegangen zu sein, als er kurz vor Feierabend zwei oder drei laute Knallgeräusche - womöglich Schüsse - hörte. Als er kurz darauf mit seinem Auto das Firmengelände verließ, klopfte ein ihm unbekannter Mann an seine Fahrertür.

Schusswaffe gezückt

Als der Wachmann ausstieg und den Mann fragte, ob er auch die Schüsse gehört hatte, holte dieser plötzlich eine Schusswaffe (vermutlich Schreckschusspistole) hervor und bedrohte den Solinger damit. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Dürerstraße und der Solinger alarmierte die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte leider nicht zum Antreffen einer tatverdächtigen Person, weshalb sich die Polizei nun mit der folgenden Täterbeschreibung an die Öffentlichkeit wendet:

- männlich

- etwa 25 bis 30 Jahre alt

- circa 1,80 Meter

- schlanke Statur

- Drei-Tage-Bart

- hatte laut des Geschädigten ein "südeuropäisches

Erscheinungsbild"

- war dunkel gekleidet

- trug eine Baseballkappe

- sprach gebrochenes Deutsch

- war augenscheinlich alkoholisiert

Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben machen zu dem Sachverhalt oder kennt möglicherweise sogar den Täter? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer (02103) 898-6410 entgegen.