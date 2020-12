Auf dem Gelände des Sportplatzes am Frans-Hals-Weg in Hilden haben in der letzten Nacht mehrere Mülltonnen gebrannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, da sie davon ausgeht, dass der Inhalt absichtlich angezündet wurde.

Gegen 2.40 Uhr (22. Dezember) bemerkte eine aufmerksame Zeugin ein Feuer auf einem Sportplatzgelände an der Straße Frans-Hals-Weg. Dank der zeitnah eingetroffenen Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden, so dass kein Gebäudeschaden entstand. Der Sachschaden, der an den vier vollkommen abgebrannten Mülltonnen entstand, wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen werden gesucht

Die Polizei geht davon aus, dass der Inhalt absichtlich angezündet wurde und hat ein Strafverfahren eingeleitet. Erste Ermittlungen vor Ort führten zu keinerlei Rückschlüsse auf einen Verursacher. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Brandgeschehen oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Hilden, Tel. 02103/898 6410, in Verbindung zu setzen.