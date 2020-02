In der Zeit von Sonntag , 9. Februar, gegen 17 Uhr, bis Montag, 10. Februar, drangen gegen 4 Uhr ein oder mehrere bislang noch unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt an der Gerresheimer Straße in Hilden ein.

Wie die Täter in das Gebäude gelangten ist bisher noch nicht geklärt. Innerhalb der Räumlichkeiten hebelten sie eine Tür auf und suchten nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Telefonnummer (02103) 898-6410 entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110 !