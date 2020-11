Im Tatzeitraum zwischen Freitag,13. November, und Sonntag, 15. November, sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße "Am Anger" in Hilden eingebrochen.

Dazu schlugen sie ein Glasfenster der Kellertür des Hauses ein und entsicherten so den dahinter befindlichen Riegel. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Der polizeiliche Erkennungsdienst wurde informiert und nahm vor Ort seine Arbeit auf.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Telefonnummer (02103) 898-6410 entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat bitte die 110 wählen!