Am Samstagnachmittag, 21. November, setzten Unbekannte einen Papiercontainer auf dem Schulhof eines Schulkomplexes an der Straße "Am Holterhöfchen" in Brand. Die Polizei leitete ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen ein und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen: Gegen 16 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Schulkomplex an der Straße "Am Holterhöfchen" in Hilden gerufen. Ein Container, welcher für die Aufbewahrung von Pappe dient, war in Brand geraten. Die hinzugezogenen Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen, dennoch konnte nicht verhindert werden, dass der Container beschädigt wurde. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei schließt nach ersten Erkenntnissen eine Selbstentzündung aus und leitete ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen ein. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den derzeit noch unbekannten Tatverdächtigen sowie zu dem Feuer tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Hilden, Telefon (02103) 8986410, in Verbindung zu setzen.