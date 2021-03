Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag, 16. März, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Herderstraße in Hilden eingebrochen.



Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hebelten die Einbrecher ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und verschafften sich zu noch nicht bekannter Stunde gewaltsam Zugang in die Wohnung, welche anschließend nach Wertgegenständen durchsucht wurde. Was entwendet wurde, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Telefonnummer (02103) 898-6410 entgegen. Die Polizei rät im Verdachtsfall aktueller Tat die 110 zu wählen.