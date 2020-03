Kontakte vermeiden oder zumindest so gering irgendwie wie möglich halten, stellt die Feuerwehr auch in Hilden vor eine große Herausforderung.

Homeoffice sei für die meisten Mitarbeiter keine Alternative, teilt die Stadt mit. Feuerwehr und Rettungsdienst müssen allzeit bereit sein. Viele Maßnahmen zum Infektionsschutz seien bereits getroffen: Die Fahrzeuge werden regelmäßig desinfiziert, die verschiedenen Teams dürfen beim Schichtwechsel nicht aufeinandertreffen, Sozialräume und Küche werden vor dem Wechsel gereinigt.

Da immer mehr Patienten mit Corona-Symptomen versorgt und transportiert werden, geht die Feuerwehr Hilden jetzt einen Schritt weiter.

Rettungswagen "ausquartiert"

Zwei Rettungswagen erhalten vorübergehend neue Standorte, um die Infektionsgefahr innerhalb der Wehr zu verringern: Jeweils ein Rettungswagen mit einem zweiköpfigem Team ist seit vergangenen Mittwoch, 25. März, in 24 Stunden Wechselschichten im Area 51 im Hildener Norden und im Jugendtreff am Weidenweg im Hildener Süden untergebracht. Dank der Ausstattungen der beiden Jugendtreffs sei auch eine Selbstverpflegung der Mitarbeiter vor Ort möglich. „Auf diese Weise stellen wir sicher, dass der Rettungsdienst der Feuerwehr Hilden auch dann einsatzfähig bleibt, wenn es in dem einem Team einen Infektionsfall geben sollte“, erklärt Feuerwehrleiter Hans-Peter Kremer.