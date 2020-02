In der Nacht vom Montagabend, 10. Februar, 18.30 Uhr, bis zum Dienstagmorgen, 11. Februar, 6.30 Uhr, nutzten ein oder mehrere bislang unbekannte Straftäter den Geschäftsschluss eines Fachgeschäftes an der Mittelstraße in Hilden zum Einbruch in die Firmenräume.

Dazu wurde ein Oberlicht über der Eingangstüre des Geschäftes, im Erdgeschoss des Hauses Nr. 89, scheinbar unbemerkt von Nachbarn, Bewohnern des Wohn- und Geschäftshauses oder anderen Zeugen, gewaltsam geöffnet und als Ein- und Ausstieg genutzt. Aus den so betretenen und auf gleichem Weg wieder verlassenen Geschäftsräumen verschwand nach ersten Erkenntnissen eine Spardose für Trinkgelder mit geringem Bargeldbestand. Am Oberlicht entstand Sachschaden.

