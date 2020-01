Am gestrigen Mittwoch, 8. Januar, nutzten ein oder mehrere bislang noch unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner eines Reihenhauses an der Düsseldorfer Straße in Hilden, um in selbiges einzubrechen.

Terrassentür eingeschlagen

Zwischen 9.45 bis 14.05 Uhr schlugen sie die Terrassentür ein und verschafften sich somit Zutritt zu dem Haus. Das durchsuchten sie anschließend nach Wertgegenständen. Anschließend flohen die Täter in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, ist nach aktuellem Stand polizeilicher Ermittlungen noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 300 Euro.

Hinweise erbeten

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.