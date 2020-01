In der Zeit von Samstag, 25. Januar, gegen 18 Uhr, bis Sonntag, 26. Januar, gegen 13.25 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang noch unbekannte Täter in ein Tattoo-Geschäft an der Otto-Hahn-Straße in Hilden ein.

Um ins Innere zu gelangen schlugen sie das Glas der Eingangstür ein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten, die sie anschließend nach Wertgegenständen durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.