In der Zeit zwischen 17 Uhr am Sonntag, 17. Januar, und 15 Uhr am Montag, 18. Januar, hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Park-and-Ride-Parkplatz am Lindenplatz in Hilden abgestellten blauen Opel Agila beschädigt.

Anschließend ist der Unfallverursacher davongefahren, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. An dem Opel entstanden Lackschäden an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Die Höhe des Schadens wird auf eine Summe von etwa 1.200 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher ergaben sich nach ersten Ermittlungen bislang noch keine.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Telefonnummer (02103) 898-6410 entgegen.