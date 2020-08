Am vergangenen Donnerstagmittag, 13. August, kam es auf der Pungshausstraße in Hilden zu einem versuchten Einbruchdiebstahl.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen13.40 Uhr zwei Männer, welche gerade versuchten, das Fenster an einem freistehenden Einfamilienhaus aufzuhebeln. Als die Einbrecher den Zeugen entdeckten flohen sie zu Fuß vom Tatort und in unbekannte Richtung. Die Flüchtigen können vom Zeugen lediglich als hellhäutig beschrieben werden. Einer der Einbrecher soll eine auffällige Tätowierung am rechten Arm tragen. An dem angegangenen Fenster entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.