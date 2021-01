In der Zeit vom Mittwochnachmittag, 30. Dezember, 16 Uhr, bis zum Donnerstagmorgen, 31. Dezember (Silvester), 8.15 Uhr, wurde an der Eichenstraße in Hilden ein orangefarbiger Absperrpfosten der Stadt Hilden, der auf dem Gehweg in Höhe des Hauses Nr. 165 fest im Boden eingelassen worden war, von einem bislang noch unbekannten Fahrzeug überrollt.

Dabei brach der Kunststoffpoller in einer Höhe von 19 Zentimeter ab und wurde dadurch total zerstört. Obwohl so ein Sachschaden in Höhe von mindestens 200 Euro (ohne Arbeitskosten) entstand, flüchtete der Verursacher dennoch vom Unfallort ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Telefonnummer (02103) 898-6410 entgegen.