Am Mittwochmittag, 10. März, wurde eine 73-jährige Fußgängerin auf dem Parkplatz eines Gartencenters an der Walder Straße in Hilden von einem Fahrzeug erfasst. Die Seniorin stürzte und wurde so schwer verletzt, dass sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Das war geschehen: Gegen 13.25 Uhr befuhr eine 53-jährige Hildenerin mit ihrem Chevrolet den Parkplatz eines Gartencenters an der Walder Straße. Als sie den Eingang des Gartencenters in Schrittgeschwindigkeit passierte, übersah sie eine 73-jährige Dame, die zu diesem Zeitpunkt die Verkaufsräume verließ.

Die Hildenerin touchierte mit ihrem Fahrzeug die Fußgängerin, so dass diese stürzte. Die Seniorin wurde so schwer verletzt, dass sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste, in dem sie stationär verblieb.