Im relativ kurzen Zeitraum zwischen 19.30 Uhr und 20.15 Uhr hat am Dienstag, 19. Januar, ein bislang unbekannter Autofahrer einen Kfz-Anhänger (Auflieger) beschädigt, welcher am Fahrbahnrand des Westrings in Hilden auf Höhe der Hausnummer 9 abgestellt war.

Augenscheinlich war der Unfallverursacher gegen den Anhänger gefahren, welcher dann auch noch in einen weiteren Anhänger geschoben wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Telefonnummer (02103) 898-6410 entgegen.