Am Donnerstagmorgen des 24. September gegen 10.10 Uhr bemerkten aufmerksame Anwohner eine Rauchentwicklung, welche aus der offenen Balkontüre einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Auf den Hübben in Hilden drang. Die Zeugen wählten unverzüglich den Notruf und alarmierten anwesende Bewohner des betroffenen Hauses.

Die schnell eintreffende Feuerwehr verschaffte sich Zutritt zu der Brandwohnung, in welcher sich zu dieser Zeit keine Personen befanden. Sie konnte den Brand löschen, aber nicht verhindern, dass die gesamte Dachgeschosswohnung erheblichen Schaden erlitt.

Personen kamen nicht zu Schaden. der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Hildener Polizei beschlagnahmte und versiegelte die beim Brand unbewohnbar gewordene Dachgeschosswohnung für die speziellen Untersuchungen durch Brandexperten der Kriminalpolizei. Erste Feststellungen der Feuerwehr bei deren Brandbekämpfung deuten aktuell auf technische Gründe als Ursache des Feuers hin.

Sicherere Erkenntnisse zur Brandursache sowie einer genaueren Schadenshöhe werden durch die kriminalistischen Untersuchungen erwartet, welche erst nach dem Auskühlen des Brandortes und der Verringerung von Brandgasen in der Brandwohnung, am heutigen Freitag stattfinden können.