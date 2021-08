Abends, inmitten der Felder ...

... lange her das ich hier war, lange, viel zu lange her das ich mal die Kamera in die Hand genommen hab.

Lange her ... das ich etwas geschrieben habe. Worüber hätte ich auch schreiben, berichten können? Über die Pandemie?, das haben so viele andere hier bereits getan. Über die seltsame Tristesse, diese schleichende Melancholie, die einen hinterrücks befiel?

Diese schleichende Gleichgültigkeit die einen in den vergangenen Monaten befiel?

Der schier endlos und zugleich mühsame Kampf gegen den Dämonen namens Depression?

So lange her das ich zuletzt im Frühjahr hier war. Beinahe zu lange her das ich mich nicht mit dem Lauf der (natürlichen) Dinge befasst, sie beiläufig betrachtet, und hier und da fotografiert habe.

Okay, ich hatte einen klitzekleinen BurnOut. Shit happens, so what? Aufstehen, Krönchen richten, weitermachen.

Und so war/ist es wieder höchste Zeit, Farben, Formen und das Licht des Augenblicks, jenen flüchtigen Eindruck fotografisch festzuhalten. Jenen einen Eindruck der Dich in diesem Moment mehr als alles andere dermaßen fasziniert. Egal, was um dich herum passiert. Deine Augen arbeiten in solchen Momenten auf Höchsttouren, Bloß keine, noch so kleine, Impression verpassen.

Dramatischerweise kommt das stetig schwindende Licht hinzu. Umso fokussierter bin ich, fotografiere wie im Rausch ...

So erging es mir am gestrigen Abend, nachdem ich diesen wunderbar blühenden Feldrain entdeckt hatte...

Doch genug der Worte, kommt und betrachtet selber was ich gestern abend erblickte ...

Viel Freude und Spaß beim Betrachten meiner kleinen, abendlichen Bilderstrecke ...IntoTheGreen ...