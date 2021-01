Wer kennt ihn nicht, den Hit der Brings? Und sie wird wiederkommen, diese Supergeilezick! Vielleicht werden schon im nächsten Jahr die Straßen zum Karneval wieder fest in Narrenhand sein. Wer weiß das schon? Für den Moment aber muss es reichen, uns in die letzte heiße Phase zu "beamen" und den Rückblick zu genießen: Wie waren die Kostüme bunt und die Stimmung ausgelassen. Der Wochen Anzeiger möchte mit Euch feiern, und erinnert mit Euren Bildern an jecke Zeiten.

Unsere Fotoaktion unter dem Motto "Karneval - bunt aber leise" läuft noch bis Mittwoch, 10. Februar. Wir freuen uns über noch mehr schöne Aufnahmen, die das Lieblings-Kostüm und tolle Momente zeigen.

Fotos hochladen

Hier könnt Ihr die Fotos hinschicken beziehungsweise hochladen: E-Mail an redaktion@wochenanzeiger-langenfeld.de (Stichwort Karneval), via Facebook (www.facebook.com/wochenanzeiger) und online auf www.lokalkompass.de/1500564. Die schönsten Fotos veröffentlichen wir im Wochen Anzeiger.