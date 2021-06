Wie das Leben selbst, so bietet die Fotografie viele Facetten.

Wir alle geben uns gerne mal Tagträumen und Fantasien hin, die sich leider nicht immer realisieren lassen. Mit ihrer sogenannten Surreal-Art-Fotoserie lässt die Fotografin Sabrina Pesch aus Hilden diese Fantasien zumindest fotografisch wahr werden.

Wenn der Alltag uns stresst, ist es schön, diesem zu entfliehen, unseren verspielten oder dunklen Seiten Ausdruck zu verleihen oder sich einfach mal für einen Moment zu verwandeln.

Egal ob Alice im Wunderland, verrückte Grimassen, Wednesday Addams oder ein klein wenig Horror: Alles ist möglich, wenn man in die Welt der Surreal-Art-Fotografie abtaucht. Natürlich sind die ein oder anderen Photoshop-Skills dafür unerlässlich.

Sabrina Pesch liebt es, sich hier gemeinsam mit den Individuen auszutoben, zu verwirklichen und die Menschen in eine andere Welt zu entführen. Sie bietet mit Ihrer Arbeit die Möglichkeit, sich für einen Moment in die Person oder das Wesen zu verwandeln, die man gerne sein möchte.

Die Ergebnisse sprechen für sich. Die Personen auf den Bildern erkennen sich trotz der starken Bearbeitung selbst wieder und sind dennoch jemand ganz anderes. Für einen kleinen Moment darf man wieder Kind sein und träumen, träumen von einer Welt, in der wirklich alles möglich ist.

Mehr komplette Surreal-Art-Fotoserie findet sichhier.

In diesem Sinne

Welcome to Wonderland