Einmal im Jahr stellt ein Künstler oder eine Künstlerin aus der tscheschichen Städtepartnerschaft Nové Město in der Städtischen Galerie im Bürgerhaus, Mittelstraße 40, aus. Das Kulturamt der Stadt Hilden realisiert trotz der anhaltenden Corona-Pandemie auch in diesem Jahr diese Ausstellung. Zu Gast ist Zdeněk Mudroch.

Der 1949 geborene Fotograf begann seine künstlerische Karriere Anfang der Siebzigerjahre mit klassischer Schwarzweißfotografie: Analog, auf Film und Fotopapier. Ende der Neunzigerjahre wechselte der Künstler zur digitalen Fotografie.

Die Schlüsselthemen Mudrochs sind Akt und Portrait. Seine Portraits sind häufig Schnappschüsse, oft in engem Ausschnitt. Ihn interessieren die Augen und der Blick der Menschen, der oft etwas von der Persönlichkeit offenbart. Auch dem Reiz der digitalen Bildbearbeitung hat sich der Künstler nicht verschlossen. Mit Hilfe der Technik intensiviert und verdichtet er seine Fotos nach der Aufnahme noch weiter, bleibt dabei aber immer im Rahmen tradierter Sehgewohnheiten. Einen anderen künstlerischen Weg verfolgt Zdeněk Mudroch in seiner Aktfotografie. Hier ist nichts zufällig, die Modelle sucht er sorgfältig aus und das Motiv wird vorher im Skizzenbuch zeichnerisch konzipiert. Die Interaktion mit seinem Model ist ihm wichtig. Er vermittelt dem Model seine kreative Absicht, lässt ihm aber trotzdem immer auch einen Freiraum. In dieser Zusammenarbeit entstehen ungewöhnliche und sensible Fotografien von hohem ästhetischen Reiz, die sich vom Mainstream des Genres absetzen.

Die Ausstellung wird am Donnerstag, 5. November, um 18.30 Uhr in der Cafeteria im Bürgerhaus eröffnet. Die Begrüßungsrede hält Bürgermeister Dr. Claus Pommer, musikalisch begleitet durch Sofia Magdits. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie ist eine Anmeldung, inklusive Adresse und / oder Telefonnummer unter der Nummer (02103) 72237 oder per E-Mail an kulturamt@hilden.de erforderlich.

Die Ausstellung ist bis zum 28. November dienstags, mittwochs und freitags von 16 Uhr bis 18 Uhr, donnerstags von 16 Uhr bis 19 Uhr und samstags von 11 Uhr bis 15 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.