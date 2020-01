In diesem Jahr findet wieder die jurierte Jahresausstellung Hildener Künstler in der Städtischen Galerie im Bürgerhaus, Mittelstraße 40, statt.



Für diese Ausstellung kann sich jeder Kunstschaffende bewerben der in Hilden lebt, in Hilden sein Atelier hat oder einem Hildener Kunstverein angehört und den Wunsch hat, seine Arbeiten in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Jahresausstellung wird damit ein Forum für die unterschiedlichsten Techniken, Themen und Stilrichtungen sein.

Anmeldungsfrist beachten

Eine Anmeldung zur Teilnahme ist bis Mittwoch, 1. April, im Kulturamt möglich. Folgende Daten sind dem Kulturamt schriftlich per E-Mail an kulturamt@hilden.de oder auf dem Postweg an Am Rathaus 1, 40721 Hilden mitzuteilen: Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail Adresse.

Eine Fachjury wird entscheiden, welche Arbeiten ausgestellt werden. Die Ausstellung ist dann von Donnerstag, 4. Juni, bis Samstag, 27. Juni, zu sehen. Der Jurypreisträger wird eine Einzelausstellung in der Städtischen Galerie im Bürgerhaus bekommen.