Seit vier Jahrzehnten engagiert sich Bernd Gemeiner für den Verein Haus Hildener Künstler H6. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern und war lange Jahre im Vorstand tätig. Gemeiner setzt sich neben seinem Beruf als handwerklicher Maler schon lange mit der kreativen Malerei auseinander.

In seiner Ausstellung „Bilder zum Träumen“ zeigt er diesmal Bilder, die während der letzten sechs Monate entstanden sind, in einer Zeit, die in jeder Hinsicht besonders war und noch ist. Weniger Kontakte, kaum Urlaube, dafür erhöht sich der Stellenwert der Erinnerungen. „Schöne Momente bleiben, auch wenn die Zeit vergeht, schöne Momente sind ein Schatz, den jeder mit sich trägt. Ich erinnere mich gern – und ich male diese Momente,“ sagt Gemeiner zu seinen neuen Arbeiten. Viele Reisen und persönliche Glückmomente haben ihn zu den Motiven inspiriert, in der Ausstellung findet man das ganze Spektrum von Amalfi und Capri, über Kinder und Morgensonne bis hin zu Rhein, Rapsfeld und Venedig. Die Besucher erwartet eine vielfältige, sehenswerte Schau. Während der Ausstellung wird der Künstler eines seiner Bilder verlosen.

Die Ausstellung läuft von Freitag, 9. Oktober, bis Sonntag, 18. Oktober. An den Wochenenden ist sie jeweils von 15 bis 18 Uhr. Am Freitag, 9. Oktober, und am Donnerstag, 15. Oktober, ist die Ausstellung jeweils von 18 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Beim Besuch der Ausstellung gelten die Abstands- und Hygieneregelungen während der Coronapandemie.