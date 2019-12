Am Sonntag, 29. Dezember 2019, beginnt um 17 Uhr in der Erlöserkirche in Hilden, Ecke St Konrad Allee/Kölner Straße, ein Kirchenkonzert.

In den Konzertpausen wird Pfarrer Joachim Rönsch Erläuterungen zu Altem und Neuem der großen Kirchenkrippe geben, unterstützt mit Lichtbildern auf der großen Leinwand dieses Mal zum Thema „Krippe von A(dam) bis Z(acharias)“.

Die in Köln geborene Sopranistin Theresa Nelles verbindet mit den beiden Musikern Stefan Horz und Gisbert Brandt jeweils nicht nur eine langjährige Freundschaft sondern auch musikalisches Schaffen vom Kölner Dom bis zum internationalen Bachfest in Leipzig.

Gisbert Brandt, Gründer des Ward Methoden Zentrums Köln, Musiklehrer der renommierten Domsingschule und Gründer der Jazzband der Kölner Dommusik, spielt nicht nur unzählige Instrumente von Gitarre, Flöte, Klavier bis Saxophon, sondern legte für Nelles als Leadsängerin eben dieser Band den Grundstein für ihre Liebe zu Jazzmusik.

Stefan Horz, Organist der Kreuzkirche Bonn, konnte sich nicht nur durch klassische Konzerte an Orgel und Cembalo einen Namen machen, sondern ebenfalls durch seine Affinität zum Jazz und seine damit verbundene Improvisationskunst, wie er u.a. beim Wettberwerb „Jazz and Churchorgan“ unter Beweis stellen konnte.

Mit ihm entwickelte Theresa Nelles das höchst erfolgreiche und außergewöhnliche Konzept des interaktiven musikalischen Adventskalenders – 24 Preziosen von Renaissance bis Jazz in eineinhalb Stunden, Crossover auf höchstem Niveau mit wechselnden Gästen im mittlerweile siebten Jahr in Bonn, außerdem in Köln, Mönchengladbach, Troisdorf, Jüchen etc

Alle drei klassisch studierten Musiker lassen sich nicht nur auf einen Bereich festlegen, warum

also nicht zusammenbringen, was zusammengehört? Klassische Musik, Werke aus dem Bereich Jazz, Weltmusik, bekanntes und unbekanntes, zum zuhören und mitsingen.

Für jeden ist etwas dabei, seien Sie neugierig und freuen Sie sich auf eine festlich-fröhliche und abwechslungsreiche Krippenmusik mit diesem besonderen Trio.