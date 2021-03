Die indianische Interessengemeinschaft " Iyuptala & Friends " wirbt auf Ihrer Internetseite mit dem Slogan " Willkommen in einer längst vergangenen Zeit,begeben Sie sich mit uns auf eine Zeitreise in den wilden Westen".

Tatsächlich ist wegen der Pandemie von einer auf die andere Minute alles zum stehen gekommen.Bis zum März letzten Jahres war die Welt noch in Ordnung.Doch mit Ausbruch der Pandemie und den damit verbundenen Kontaktbeschränkungen war nichts mehr wie früher.Geplante Kindergartenbesuche oder Projektwochen in Schulen vielen aus,historische Lager und Treffen wurden abgesagt und bis heute weiß keiner wie die weitere Zukunft aussehen wird.Das letzte Projekt bereits unter Coronabedingungen welches durchgeführt werden konnte ,waren Filmaufnamen der internat.Filmschule in Köln zu einem Dokomentarfilm.Doch den Kopf in den Sand stecken wollen wir nicht,es werden Vorbereitungen für historische Lager,Ausstellungen und Besuche von Projektwochen in Schulen und Kindergärten getroffen.Da wir über einen großen Fundus von Gegenständen,Kleidungen verfügen die nach historischen Vorlagen nachgebaut wurden und bereits Museumswert haben ,werden diese in der trostlosen Zeit auf Vollständigkeit überprüft und evtl. Reparaturen vorgenommen.Desweiteren wird die Sammlung erweitert um vieleicht in der näheren Zukunft interessierten Menschen die Lebensweisen und Kultur der Nordamerikanischen Indianer in einer Ausstellungen näherzubringen. Hierfür suchen wir jetzt schon nach Räumlichkeiten die uns zu diesem Zwecke zur Verfügung gestellt werden können.Wir kommen uns vor wie in einem sehr langen Winterschlaf und sehnen uns nach dem Hobby " historischer Geschichtsdarstellung ".

Weitere Infos erhält man bei Armin Thoms Tel.: 02103/360829 oder über die Webseite: https://iyuptala.de.tl